inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Video

La Granja VIP | Lola y Manola al desnudo: emociones y promesas en La Granja VIP

Las granjeras abrieron su corazón y conmovieron a todos con sus historias de vida.

La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

Una noche llena de emociones se vivió en La Granja VIP, cuando Lola y Manola decidieron abrir su corazón y compartir los momentos más duros de su vida. Entre lágrimas, ambas hablaron de los desafíos que han enfrentado y de cómo el reality se ha convertido en una nueva oportunidad para sanar y seguir adelante.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×