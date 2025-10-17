La Granja VIP | Lola y Manola al desnudo: emociones y promesas en La Granja VIP
Las granjeras abrieron su corazón y conmovieron a todos con sus historias de vida.
Una noche llena de emociones se vivió en La Granja VIP, cuando Lola y Manola decidieron abrir su corazón y compartir los momentos más duros de su vida. Entre lágrimas, ambas hablaron de los desafíos que han enfrentado y de cómo el reality se ha convertido en una nueva oportunidad para sanar y seguir adelante.
