Niurka Marcos ante su desempeño en el Duelo de Nominación recibe un FUERTE castigo en La Granja VIP; se vivió la tensión en la semana 8

Justo cuando Ivonne Montero y Niurka iban regresando del Duelo de Nominación, Adal Ramones se dirigió a Niurka, recordándole el castigo que tuvieron Julio y Kevyn al no tomarse en serio la competencia. Ante la falta de interés de la Granjera en el circuito, la castigo al fijarla a la Tabla de Nominados sin posibilidad de salvación. Revive la reacción de todos ante la noticia en La Granja VIP.