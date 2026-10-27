Niurka Marcos ante su desempeño en el Duelo de Nominación recibe un FUERTE castigo en La Granja VIP; se vivió la tensión en la semana 8
¡Un CASTIGO que la pone en riesgo! Niurka Marcos recibe una llamada de atención en La Granja VIP por su actitud en el Duelo de Nominación; esto paso
Justo cuando Ivonne Montero y Niurka iban regresando del Duelo de Nominación, Adal Ramones se dirigió a Niurka, recordándole el castigo que tuvieron Julio y Kevyn al no tomarse en serio la competencia. Ante la falta de interés de la Granjera en el circuito, la castigo al fijarla a la Tabla de Nominados sin posibilidad de salvación. Revive la reacción de todos ante la noticia en La Granja VIP.