La Granja VIP: Se definió que Granjero se convirtió en el tercer nominado de la semana 8, uno de ellos recibió una sanción y se dio a conocer quién se va a la suite del Capataz

Las tensiones no dejan de hacerse presentes en la semana 8 de La Granja VIP. Hoy, 27 de octubre, se realizó el Duelo de Nominación, donde 2 Granjeros se enfrentaron para no formar parte de la Tabla de Nominados (uno fue escogido por el público y el otro por el Capataz). Eso no fue todo, ya que el público también tuvo el poder de escoger al acompañante del Capataz, la decisión final fue Manelyk, una gran alternativa para “Bebeshita”.

Por último, después del Duelo, uno de los Granjeros recibió un fuerte castigo por su actitud en el circuito. Si te perdiste de algún minuto, revive todo lo que pasó.