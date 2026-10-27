Así fue el Duelo de Nominación en La Granja VIP; Ivonne Montero y Niurka Marcos se enfrentan para no ir a la Tabla de Nominados en la semana 8

Ambas Granjeras se enfrentaron en el Duelo de Nominación de La Granja VIP; sin embargo, vimos que Niurka presentó ciertas dificultades para realizar el circuito, en especial al tener varios síntomas estomacales. Situación por la que Ivonne Montero logró la victoria en la semana 8, rompiendo en llanto al recordar a su hija.