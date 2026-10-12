La Granja VIP se prepara para una llegada especial: ¿cuándo nacerá el potrillo de Paloma?

La Granja VIP podría recibir a un nuevo integrante muy pronto. Rafa le preguntó a Ernesto, el especialista que llevó a Paloma al reality, cuánto falta para que la yegua tenga a su potrillo.

De acuerdo con Ernesto, el nacimiento podría ocurrir dentro de 15 a 20 días, por lo que los granjeros tendrán que estar atentos a la llegada del pequeño equino. La noticia suma un momento especial a la convivencia, pues los participantes también deberán conocer y respetar las necesidades de los animales que están bajo su cuidado.