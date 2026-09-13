Manelyk ARREMETE contra Rafa Mercadante al enterarse que él insinuó que ella “vendía su cuerpo”
Los nominados tuvieron la oportunidad de ver un poco de lo que sucede dentro de La Granja y lamentablemente, Manelyk fue la que se llevó una gran sorpresa al escuchar los comentarios de Rafa Mercadante.
Antes de que Manelyk regresara a La Granja VIP, pudo ver un video donde algunos de los Granjeros se expresan negativamente de ella, entre ellos estaba Rafa Mercadante quien hizo algunos comentarios sobre el cuerpo de la influencer e insinuó que ella vendía su cuerpo. ¡Manelyk no dudó ni un segundo y le reclamó cara a cara!