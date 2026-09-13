“Hay personas que son corrientes": Manelyk y Niurka protagonizan DISCUSIÓN en el “Palenque” de La Granja VIP
Uno de los Granjeros abrió su corazón para hablar de la relación que tuvo con su madre durante toda su vida.
¡La tensión subió de nivel! Manelyk y Niurka protagonizaron “El Palenque” de La Granja VIP en donde pudieron leer los comentarios que sus fans les han dejado en redes sociales. El momento fue subiendo de tono debido a las palabras con las que los fans han defendido a su favorita del reality por lo que cada una tomó una postura contundente.