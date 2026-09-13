Kunno y cuatro Granjeros más se convierten en los PEONES de la Segunda Semana de La Granja VIP
Es oficial, ya hay cuatro Peones confirmados para la segunda semana de La Granja VIP y nadie se esperaba que Kunno se convirtiera en uno de ellos.
Durante el primer Domingo de Eliminación se eligieron a los 4 peones de la segunda semana de La Granja VIP; Mono Osuna, Julio Camejo, Ivonne Montero y Kunno serán quienes cumplan con las funciones debidas y tengan que acatar las responsabilidades que les tocan.