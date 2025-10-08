La Granja VIP TikTok | ¡Los tiktokers recorren La Granja VIP por primera vez! De los cuartos hasta el gimnasio
Los 16 tiktokers que vivirán la experiencia La Granja VIP por 24 horas ya están dentro, y así recorrieron los espacios interiores.
Mallezaa guía a los 16 tiktokers por los espacios interiores de La Granja VIP. Visitaron sala, comedor, cuartos, gimnasio y hasta se encontraron con espacios “restringidos”. Estos creadores de contenido vivirán la experiencia del nuevo reality show de TV Azteca por 24 horas.
