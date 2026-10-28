La hija de Niurka, Romina Marcos es invitada a La Gala de La Granja VIP; deja contundentes comentarios sobre la actitud de Kevyn “Bicolor” Contreras
¡No se guarda nada! Romina Marcos es cuestionada sobre su opinión en la actitud de Kevyn “Bicolor” Contreras, dejando fuertes comentarios sobre el tema
Romina Marcos detalla que las actitudes de Kevyn “Bicolor” Contreras ocurren en especial al no ver verdaderas consecuencias, situaciones por las que su mamá, Niurka Marcos se ha quejado en repetidas ocasiones ante las actitudes de La Resistencia, dejando clara su postura sobre la situación en La Granja VIP.