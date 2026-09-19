¡Se quedaron sin dinero! Lista completa de las reglas que rompieron los Granjeros y que les costaron un PRESUPUESTO BAJÍSIMO

La indisciplina cobró una factura altísima en La Granja VIP . Tras una semana repleta de descuidos, desobediencias y desorganización generalizada, la producción y el Tío Pepe pusieron las cartas sobre la mesa durante la gala de este viernes 18 de septiembre, lo que terminó en un grave castigo económico que redujo drásticamente el presupuesto para los insumos de la tercera semana.

Aunque la bolsa asignada para la despensa semanal es de 50,000 plata cash, primero bajó a 39,000 por la acumulación de faltas y una multa individual, recortaron el monto final a tan solo 27,110 plata cash, encendiendo la alarma entre los habitantes por la escasez de comida que se avecina.

Pese a que el tío Pepe reconoció el buen desempeño de Pascal Nadaud en su rol de Capataz, señaló que existen fallas graves que no se pueden pasar por alto. Entre los llamados de atención destacó la mala mezcla de paja con pastura, el desbalance de trabajo entre Peones —donde unos laboraban en exceso mientras otros descansaban— y, principalmente, el descuido de dejar herramientas tiradas dentro de los corrales, un peligro latente tanto para la fauna como para los propios famosos.

La infracción de Ivonne Montero que desplomó las finanzas

El golpe más duro al bolsillo del grupo lo provocó Ivonne Montero. Al desempeñarse como Peón esta semana, la actriz se negó a bañarse en la zona asignada para su categoría, rompiendo una norma básica de convivencia e higiene del formato. Esta sola falta le costó al equipo una penalización directa de 11,890 plata cash, restados de manera automática del presupuesto final de la Granja VIP.

Lista completa de las reglas rotas en La Granja VIP

Las constantes infracciones registradas por las cámaras del 24/7 fueron: