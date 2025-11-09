La Granja VIP | Lola Cortés abandona La Granja VIP por decisión propia

Una de las noches más tristes en La Granja VIP se vivió con la inesperada salida de Lola Cortés, quien decidió abandonar el reality por decisión propia. La actriz y cantante, entre lágrimas, confesó que no se sentía bien emocionalmente y que necesitaba priorizar su bienestar.

El momento fue devastador para todos los granjeros. Varios de sus compañeros no pudieron contener el llanto al verla despedirse del granero que tantas historias compartió.

Pero lo más conmovedor ocurrió al final: al cruzar las puertas, su hija la esperaba para recibirla, dándonos una escena que rompió el corazón de todos los televidentes.