Lola Cortés y César Doroteo LLORAN DESCONSOLADOS al ver las fotos de sus seres queridos que ya fallecieron
Los granjeros vivieron un momento muy emotivo al encontrar fotos de sus seres queridos fallecidos, las cuales colocaron en la ofrenda de La Granja VIP.
Este 31 de octubre, los granjeros comenzaron a preparar la ofrenda que mantendrán en Día de Muertos. Se vivió un momento muy emotivo cuando encontraron las fotos de sus seres queridos para la ofrenda. Lola Cortés y César Doroteo rompieron en llanto al recordar a sus madres, mientras Lis Vega derramó algunas lágrimas por su papá y El Patrón por su esposa fallecida.
Galerías y Notas Azteca UNO