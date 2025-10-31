Lola Cortés y César Doroteo LLORAN DESCONSOLADOS al ver las fotos de sus seres queridos que ya fallecieron

Este 31 de octubre, los granjeros comenzaron a preparar la ofrenda que mantendrán en Día de Muertos. Se vivió un momento muy emotivo cuando encontraron las fotos de sus seres queridos para la ofrenda. Lola Cortés y César Doroteo rompieron en llanto al recordar a sus madres, mientras Lis Vega derramó algunas lágrimas por su papá y El Patrón por su esposa fallecida.

