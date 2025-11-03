La Granja VIP | Los cuatro finalistas defienden su lugar y van por el puesto de capataz
Cada uno expone por qué merece liderar la granja esta semana… y la competencia está intensa.
Los cuatro finalistas rumbo al juego por ser el capataz de la semana comparten sus razones para merecer este papel clave. Con argumentos que van desde el esfuerzo constante, la estrategia bien pensada, el trabajo duro y el compromiso con el granero, cada uno deja claro que no está dispuesto a perder esta oportunidad.
Galerías y Notas Azteca UNO