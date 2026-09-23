“Debo entender que es un juego": Julio Camejo se desahoga con Kevyn tras romper en LLANTO por la nominación de Niurka (VIDEO)
El actor cubano quedó visiblemente afectado por la actitud de Niurka hacia él esta noche.
En el Cara a Cara, Niurka nominó a Julio Camejo, dejándolo tan conmocionado que soltó en llanto y no pudo darle réplica. Más tarde, conversando con Kevyn, el cubano admitió su dolor pero entendió la dinámica. Niurka fue contundente al aclararle que el cariño mutuo se queda fuera de La Granja VIP porque adentro todo es estrategia.