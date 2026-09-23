“Yo no soy falso": Un fuerte encontronazo entre Rafa y Julio en la tercera Asamblea, descubre todo lo que se dijeron en La Granja VIP
¡Un fuerte pleito crece! Rafa nominó a Julio en la tercera Asamblea, ambos se hicieron de fuertes palabras. ¿Iniciará una rivalidad en La Granja VIP?
Rafa asegura que él no es falso ante las acusaciones de Julio Camejo, quien hizo fuertes declaraciones del Granjero sobre comentarios que ha realizado a los demás en La Granja VIP, una rivalidad comienza a cocinarse entre ellos.