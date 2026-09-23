La INESPERADA reacción de Kevyn y Azalia al ser NOMINADOS directamente en la tercera semana de La Granja VIP
Después de los fuertes pleitos que se han generado, Kevyn y Azalia son nominados directamente en La Granja VIP, una castigo al que no tendrán posibilidades de salir
¡Todos quedamos sorprendidos! Tras la disputa que se generó entre Azalia y Kevyn en La Granja VIP, Adal Ramones anuncia que su castigo será entrar a la nominación directamente y sin la posibilidad de salir, sirviendo de lección pata todos.