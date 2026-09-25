“Que no se meta en su cabeza": Manelyk despotrica contra Niurka en La Granja VIP por una polémica razón (VIDEO)
Ahora que algunos Granjeros ya empezaron a cambiar de opinión sobre la personalidad de Niurka, Manelyk se siente molesta y asegura que ella la conoce mejor.
Después de todos los problemas que han tenido, Manelyk no le cree a Niurka que esté tratando de ser amigable en La Granja VIP y piensa que solo es una estrategia para “meterse en sus cabezas”, pero ella afirma que la conoce muy bien y que no es como se está mostrando. Al menos esto fue lo que le advirtió a Mono, Fernando y Pascal, que aunque son sus aliados, se han dado la oportunidad de conocer a la vedette y su perspectiva ha ido cambiando para bien.