“De mí se van a acordar”: Azalia no le cree nada a Niurka y anticipa otro pleito
Azalia predice lo que pasará en los próximos días
Azalia volvió a dejar claro que no confía en las palabras de Niurka dentro de La Granja VIP. Durante una conversación, la granjera aseguró: “Yo no le creo nada”, dejando ver que considera que la actitud de la cubana podría cambiar nuevamente en los próximos días. Incluso, Azalia lanzó una advertencia sobre lo que podría ocurrir dentro de la casa y aseguró que, en aproximadamente tres días, podría surgir otro pleito entre ellas. “De mí se van a acordar”, sentenció la participante, convencida de que la aparente calma no durará demasiado. Ahora queda esperar si su pronóstico se cumple y Niurka vuelve a protagonizar un enfrentamiento.