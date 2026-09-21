“Me rogó para que no lo dejara": La Bebeshita revela detalles de su relación con un FAMOSO futbolista
La Granjera se sinceró respecto a uno de sus vínculo sentimentales y dió a conocer que salió con un reconocido futbolista profesional.
“La Bebeshita” reveló a algunos de sus compañeros de La Granja VIP que durante un tiempo salió con un futbolista profesional, sin embargo con el paso del tiempo él le dijo que no buscaba una relación formal a lo que ella decidió terminar todo tipo de vínculo con él a pesar de que le gustaba mucho.