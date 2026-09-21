Pablo Montero presume sus conocimientos de caballos y ya tiene tres aprendices en La Granja VIP

Pablo Montero demostró que su experiencia como dueño de un rancho también puede serle útil dentro de La Granja VIP, pues Fernando Lozada, Pascal y El Mono se acercaron a preguntarle todo lo que sabe sobre caballos. El cantante no dudó en compartir sus conocimientos y comenzó a explicarles diferentes aspectos relacionados con estos animales, mientras los tres granjeros escuchaban atentos y aprovechaban para aprender. Así, Pablo terminó convirtiéndose prácticamente en el maestro de caballos de la granja, mientras Fernando, Pascal y El Mono asumían el papel de aprendices. Una escena que dejó ver una faceta distinta del cantante y todo lo que puede aportar en la vida del rancho.