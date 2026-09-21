Kunno se baña SIN ROPA al aire libre en La Granja VIP y protagoniza divertido momento con los cerditos (VIDEO)

Por segunda semana consecutiva, Kunno fue el más votado de La Granja VIP para ser Peón. Y si bien esta noticia no le cayó nada bien al influencer y hasta lo hizo llorar al pensar que la gente no lo quiere, terminó por aceptarlo con optimismo y se propuso hacer de esta experiencia algo divertido. Para muestra, el refrescante baño que se dio con los puerquitos al meterse a su chiquero sin ropa, todo mientras sus compañeras le echaban agua encima.