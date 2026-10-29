Hora LÍMITE para VOTAR hoy 29 de octubre y salvar a tu Granjero favorito de ser el octavo Eliminado de La Granja VIP
Aprovecha tus 10 votos diarios para apoyar a tu favorito de La Granja VIP. Conoce hasta qué hora puedes usarlos hoy y quiénes están nominados
La octava semana de La Granja VIP sigue avanzando y seis participantes se encuentran en riesgo de abandonar la competencia. Mientras los nominados buscan una oportunidad para salir de la tabla mediante La Salvación, el público puede apoyar a su favorito para ayudarlo a permanecer dentro del reality.
Sin embargo, los seguidores deben prestar atención al horario para aprovechar sus votos de este jueves 29 de octubre. Cada televidente dispone de un cupo diario que se renueva al comenzar una nueva jornada, por lo que todavía estás a tiempo de respaldar a tu Granjero.
¿Cuál es la hora límite para votar hoy 29 de octubre en La Granja VIP?
La hora límite para utilizar tus votos de este jueves es a las 23:59 horas, tiempo del centro de México. A partir de las 00:00 del viernes 30 de octubre, se renuevan los 10 votos diarios disponibles para apoyar a los nominados.
Esto significa que puedes participar hoy y volver a votar cuando comience el siguiente día. Tienes la posibilidad de concentrar tu apoyo en un solo participante o distribuirlo entre los Granjeros que quieras ayudar a continuar en la competencia.
¿Cómo votar para salvar a tu Granjero favorito de la eliminación?
Para apoyar a uno de los nominados debes ingresar al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP, disponible desde la página de Azteca UNO. También puedes acceder mediante la aplicación TV Azteca En Vivo o escanear el código QR que aparece durante las galas.
Una vez dentro, sigue estos pasos:
- Revisa la lista de nominados disponibles.
- Selecciona al Granjero que quieres salvar.
- Asigna tus votos a un participante o repártelos entre varios.
- Confirma el envío y espera el mensaje de registro.
Además, la plataforma puede habilitar una opción para conseguir 10 votos extra. Después de utilizar el cupo inicial, revisa las instrucciones que aparezcan en pantalla para desbloquearlos y ampliar tu apoyo.
¿Quiénes están nominados en la octava semana de La Granja VIP?
Luego de La Asamblea del miércoles 28 de octubre, la Tabla de Nominación quedó conformada por los siguientes participantes:
- Rafael Mercadante.
- Natalia Alcocer.
- Niurka Marcos.
- Kevyn “Bicolor” Contreras.
- Julio Camejo.
- Pablo Montero.
No obstante, esta lista todavía puede cambiar. El Juego de Salvación de este jueves 29 y La Traición del viernes 30 serán determinantes para conocer quiénes llegarán en riesgo a la siguiente Gala de Eliminación.