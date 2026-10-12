¡Le tocó sufrir! Manelyk se da su primer baño como peona en La Granja VIP y su reacción lo dice todo (VIDEO)

Manelyk González es una de los cuatro peones en esta sexta semana de La Granja VIP Segunda Temporada. La creadora de contenido ocupó dicho rol por decisión del público al haber sido la más votada. Este lunes 12 de octubre llegó su primer baño al aire libre, lejos de las comodidades que ofrece el edificio principal, y su reacción no tiene desperdicio.