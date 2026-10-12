Kevyn Contreras traicionó a Bebeshita y se fijó en OTRA MUJER de La Granja VIP (VIDEO)

A pesar de que Kunno fue muy insistente en que ya formalizaran su relación, siguen las dudas entre Kevyn Contreras y Bebeshita, en especial desde que tuvieron problemas por una inesperada traición. Y es que según contó la Granjera, se dio cuenta de que su enamorado quedó muy interesado con una de las bailarinas y cuando lo confrontó, él lo negó todo y ya no sabe si debería dejarlo pasar. Además, pelearon porque Daniela lloró tras la eliminación de Pascal de La Granja VIP y a “Bicolor” no le pareció que se mostrara tan afectada.