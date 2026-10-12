Cosecha de palabras: ¿en qué consiste el nuevo reto para ganar el Capataz de La Granja VIP?

La competencia por el puesto de Capataz llega con un nuevo desafío en La Granja VIP: “Cosecha de palabras”, una prueba que enfrentará al equipo de hombres contra el de mujeres. En esta ocasión, los Peones no participarán, al igual que Ivonne Montero, por ser la más gallito. El reto tendrá dos etapas. Primero, los participantes deberán desenredar tres cuerdas para liberar una tabla con una palabra desordenada. Después, buscarán las letras entre la paja de un barril y las transportarán una por una, atravesando un tubo de obstáculos. El objetivo será completar la palabra correctamente, leyéndola de izquierda a derecha, para competir por ser Capataz.