DESCALIFICAN a Azalia para el Juego del Capataz en La Granja VIP; conoce las razones

Una inesperada decisión cambió los resultados del Juego del Capataz en La Granja VIP. Aunque Azalia Ojeda logró tocar la campana antes que sus compañeros, su resultado fue invalidado después de que Adal Ramones explicara que había cometido dos errores durante la prueba. La descalificación permitió que Natalia Alcocer se quedara con la victoria y consiguiera su clasificación.

El conductor explicó lo sucedido frente a los granjeros y señaló que la decisión se tomó después de revisar las imágenes de la competencia. Azalia, por su parte, aseguró que no había entendido una de las indicaciones de la misma manera.

Muchas PROMESAS por cumplir; esto es lo que dijeron los Granjeros clasificados para el Juego de Capataz si ellos ganan el LIDERAZGO de La Granja VIP

¿Por qué descalificaron a Azalia Ojeda del Juego del Capataz en La Granja VIP?

Después de concluir la competencia, Ramones pidió silencio a los participantes para comunicar los resultados y explicar por qué el desempeño de Azalia no podía considerarse válido.

Aunque la granjera había conseguido llegar primero a la campana, el conductor señaló que comenzó la prueba antes de tiempo, lo que representaba el primer incumplimiento de las indicaciones.

Sin embargo, ese no fue el único problema. Adal también explicó que existía una instrucción específica sobre la manera en que debían desatar una soga durante el recorrido.

"Debías desatar la soga de abajo hacia arriba y en un momento, y ahí se ve en el video, tú lo hiciste en sentido contrario", explicó el presentador al señalar el segundo error.

¿Cómo reaccionó Azalia Ojeda después de quedar descalificada?

Tras comunicarle la decisión, Ramones le dio la oportunidad de expresar su opinión sobre lo sucedido.

Azalia respondió que no tenía nada más que agregar, aunque aclaró que, desde su perspectiva, las indicaciones sobre la dirección en que debía desatarse la soga no habían sido suficientemente claras. "La verdad es que a mí nunca me dijeron que podía ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero si así está, está perfecto", comentó.

Ante esta explicación, Adal sostuvo que las instrucciones sí habían sido comunicadas previamente "Lo comentaron, Azalia, pero gracias por tu actitud deportiva", expresó el conductor antes de confirmar la clasificación de Natalia.

De esta manera, el resultado quedó definido y los cuatro granjeros clasificados fueron Julio Camejo, Natalia Alcocer, Kevyn "Bicolor" Contreras, Niurka Marcos y Natalia Alcocer.