La Granja VIP | Manola abre su corazón y revela la verdad detrás de su lucha en La Granja VIP
Con total honestidad, Manola confesó que quiere quedarse en La Granja VIP no solo por gusto al reality, sino también por necesidad económica.
Entre emociones y transparencia, dejó claro que esta experiencia no es solo un juego para ella: es una oportunidad real, un impulso y una esperanza para salir adelante.
A pesar de las nominaciones y la presión, Manola demuestra que su fuerza nace de su historia y de sus ganas de cambiar su realidad.
