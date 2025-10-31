inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP | Manola da la cara pese a críticas

Señalada y juzgada, Manola enfrenta las críticas decidida a demostrar su verdadera fuerza.

Manola ha sido señalada y catalogada como problemática por varios dentro de la granja, recibiendo miradas, juicios y comentarios que la han puesto en el centro de la polémica. Sin embargo, lejos de derrumbarse, ella tiene claro que este no es el momento de frenarse. Sabe que deberá trabajar el doble, demostrar disciplina y dejar claro que, pese a lo que digan, está aquí para darlo todo y ganarse su lugar.

