La Granja VIP: Se da a conocer quién es el segundo NOMINADO de la semana 7, Granjero que deberá superar el Duelo de Nominación; esto paso hoy 20 de octubre

Si te perdiste el programa completo del 20 de octubre de La Granja VIP, te traemos el resumen. Por un lado, se dio a conocer que Kunno fue el seleccionado por el público para irse a la suite del Capataz con Julio Camejo, siendo una gran oportunidad para limar sus diferencias. Una vez más se encendió el pleito entre Rafael Mercadante y Azalia Ojeda, donde cada uno dio su perspectiva sobre los hechos. Además, se escogió al líder de cada elemento, lo que nadie imaginaba es que ellos serían seleccionados por Julio Camejo para irse al Duelo de Nominación. Para que no te pierdas todo el chisme, te dejamos el video para que revivas cada momento de hoy, 20 de octubre.