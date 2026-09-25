Los Granjeros reciben una tierna sorpresa del Tío Pepe

Una tierna sorpresa llegó a La Granja VIP de la mano del Tío Pepe. Un veterinario visitó a los Granjeros para mostrarles el ultrasonido de Esther, la yegua que se encuentra esperando un potrillo. Durante el encuentro, los participantes pudieron conocer un poco más sobre el estado del embarazo y observar el ultrasonido del futuro integrante de la granja. La visita generó emoción entre los Granjeros, quienes han estado pendientes de Esther desde que se dio a conocer que está embarazada. Así, el Tío Pepe volvió a acercar a los participantes al lado más especial de la vida en el campo, mientras la llegada del potrillo mantiene la expectativa dentro de La Granja VIP.