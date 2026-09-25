Natalia habla de su pelea con Niurka en La Granja VIP y dice que le tiene lástima (VIDEO)
Parece que la amistad entre Niurka y Natalia está en un punto muy delicado, en especial por todos los conflictos que han tenido en La Granja VIP.
Así como han surgido alianzas inesperadas, también en La Granja VIP se han terminado amistades de años por desacuerdos en las estrategias, justo como le pasó a Niurka y Natalia Alcocer. Y ahora que ambas ya dejaron claro que no van a retractarse en sus posturas, “La Vikinga” se atrevió a contarle a Manelyk que desde un inicio se negó a comprarse pleitos ajenos y que conforme pasan los días, se compadece de la cubana porque siente que tiene una obsesión por el control.