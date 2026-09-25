“Hay que tener otra opción”: Niurka alerta a Kevyn sobre su decisión en La Traición

Kevyn Contreras ya comenzó a analizar su jugada para “La Traición” y, durante una conversación con Rafa Mercadante y Niurka, reveló a quién tendría contemplado salvar. Sin embargo, Niurka le hizo notar un detalle que podría cambiar sus planes. La cubana señaló que Carlos Trejo ya se encuentra en la tabla hasta el domingo, por lo que no tendría sentido considerar salvarlo en esta ocasión. Ante este escenario, Niurka planteó que deberían tener otra alternativa para aprovechar el beneficio de Kevyn. Así, mientras Bicolor comienza a definir su estrategia, sus compañeros también ponen sobre la mesa diferentes posibilidades antes de que llegue el momento de tomar la decisión.