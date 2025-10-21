La Granja VIP | ¡Nace el “Club de los 7”!
En La Granja VIP se formó un nuevo grupo que promete unión total… pero, ¿cuánto durará esa lealtad?
La convivencia en La Granja VIP sigue cambiando y esta vez surgió una nueva alianza que promete dar mucho de qué hablar: el “Club de los 7”.
Este grupo de granjeros asegura que estará dispuesto a hacer lo que sea por llegar juntos hasta la final, demostrando apoyo, estrategia y lealtad entre ellos. Sin embargo, en un juego donde cada decisión cuenta, la pregunta es inevitable: ¿qué tan firmes serán esas promesas cuando el poder y la competencia se interpongan?
