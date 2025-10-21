La Granja VIP | ¡Nace el “Club de los 7”!

La convivencia en La Granja VIP sigue cambiando y esta vez surgió una nueva alianza que promete dar mucho de qué hablar: el “Club de los 7”.

Este grupo de granjeros asegura que estará dispuesto a hacer lo que sea por llegar juntos hasta la final, demostrando apoyo, estrategia y lealtad entre ellos. Sin embargo, en un juego donde cada decisión cuenta, la pregunta es inevitable: ¿qué tan firmes serán esas promesas cuando el poder y la competencia se interpongan?