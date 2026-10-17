Pablo Montero no aceptó la evaluación que el Tío Pepe le hizo como Capataz y los Granjeros lo defendieron

Como cada semana, el Tío Pepe brindó su evaluación sobre el desempeño de los Granjeros y el Capaz que en esta ocasión fue Pablo Montero. El Mayoral fue claro sobre las áreas a mejorar, pero el cantante no estuvo de acuerdo y se defendió.

En opinión del Tío Pepe, si bien los Granjeros han aprendido y evolucionado en el desempeño de sus tareas trabajando y esforzándose, como Capataz, Pablo Montero dejó que desear. Le explicó que por su experiencia en el cuidado de los animales y las labores del campo pensó que iba a dirigir mejor.

El Mayoral ahondó y dijo que ser Capataz no es solo distribuir tareas sino predicar con el ejemplo y, afirmó, Montero no siempre se levantó temprano. Añadió que la tarea de la semana era la construcción de una incubadora, pero que no se completó como esperaba.

Pablo Montero se defendió y dijo que todos los días se levantó temprano, antes que todos los Granjeros, para revisar los corrales, además de que apoyó dentro de la casa.

Los Granjeros también defendieron al cantante. Por ejemplo, Kunno dijo que sí se involucró en el trabajo de todos y que, a pesar de las diferencias entre los equipos, se comportó de manera imparcial.

Por su parte, Julio Camejo dijo que si bien respetaba la opinión del Tío Pepe, vio que Pablo siempre se despertó temprano y contribuyó a todas las tareas. Además, hizo notar que esta ha sido la semana en la que se hicieron el menor número de multas.

¿Qué pasará tras los reclamos de Pablo Montero al Tío Pepe?

A pesar de sus quejas, y de haber recibido el apoyo de los Granjeros, en La Granja VIP la opinión y decisión del Tío Pepe se tiene que acatar y respetar.

Pablo Montero ya no podrá modificar el presupuesto que se anunció para la semana. No obstante, Adal Ramones le recomendó hablar directamente con el Tío Pepe para tratar de aclarar lo que considera un malentendido sobre su desempeño.