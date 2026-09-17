“Estoy lista para darme un tiro con ella”: Natalia Alcocer lanza advertencia a Niurka

Azalia Ojeda habló con Natalia Alcocer sobre el comportamiento que ha tenido Niurka dentro de La Granja VIP. La Negra señaló que tienen una compañera que ya no le habla a nadie, haciendo referencia a Niurka, quien después del desplante a Ivonne Montero se ha mantenido distante de varios integrantes, incluido Fernando y la propia Natalia. Ante el comentario, Natalia respondió que cada quien hace lo que se le da la gana y recordó que, antes de adoptar esa actitud, Niurka le había dicho que no se iba a comprar “pedos ajenos”. Sin embargo, Natalia dejó claro que está lista para darse un tiro con ella si llega el momento.