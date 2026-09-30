¡Pablo Montero explotó! Le confesó a Natalia Alcocer que no quiere ni que se le acerquen estas Granjeras (VIDEO)

En una conversación a corazón abierto con Natalia Alcocer, Pablo Montero estalló confesando que no desea el acercamiento de varias granjeras. Molesto por la actitud de Manelyk, reveló que desde afuera le advirtieron tomar distancia de ella. Decidido a evitar fricciones, el cantante planeó que ambos sean los primeros en iniciar las faenas diarias como Peones.