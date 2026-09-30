“A la primera que me diga lo mando a...” Azalia lanza fuerte advertencia a Pablo Montero mientras los Granjeros se quejan de su actitud (VIDEO)

Azalia Ojeda estalló ante la actitud de Pablo Montero en La Granja VIP y lanzó un contundente aviso: “A la primera que me diga, lo voy a mandar a...”. Pero no es la única inconforme pues Kunno también resaltó esta actitud, Niurka, e incluso Manelyk confesó sentir que el cantante la odia, tensando aún más la convivencia esta noche en el granero.