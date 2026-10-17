La Granja VIP: Este fue el PRESUPUESTO final de la SEXTA SEMANA para los Granjeros; ¿lograrón superar la cantidad de la semana anterior?

La evaluación de la sexta semana de La Granja VIP dejó varias cifras sobre la mesa. Aunque Tío Pepe reconoció el esfuerzo de los granjeros, también señaló errores que influyeron en el resultado de las actividades. A esto se sumaron las multas anunciadas por Adal Ramones, que redujeron considerablemente el dinero disponible. Sin embargo, Daniela Alexis “Bebeshita” tenía una oportunidad para mejorar las cuentas gracias a una misión secreta que consistía en esconder pertenencias de sus compañeros.

Antes de conocer el resultado, Pablo Montero hizo un balance de su primera semana como El Capataz. El cantante se mostró conforme con el desempeño del equipo y aseguró que habían logrado organizarse para cumplir con sus responsabilidades.

“Muy satisfecho con el trabajo de todos. Es un trabajo en equipo y mucha armonía. Todos nos pusimos de acuerdo y yo estoy muy tranquilo, muy contento con el trabajo esta semana”, expresó.

Tío Pepe da a conocer el presupuesto semanal de La Granja VIP; detallando que tenía muy altas expectativas de Pablo Montero

Tío Pepe evalúa a Pablo Montero y anuncia el presupuesto de La Granja VIP

La visita de Tío Pepe comenzó con un reconocimiento a los avances de los participantes, especialmente por la experiencia adquirida en las labores diarias. No obstante, sus comentarios también incluyeron observaciones dirigidas al liderazgo de Pablo Montero.

El encargado de supervisar las actividades explicó que esperaba más del cantante debido a sus conocimientos del campo. En particular, cuestionó que no siempre comenzara su jornada tan temprano como los peones y recordó que la responsabilidad de El Capataz también implica dar el ejemplo. “Ser capataz no solamente es distribuir tareas. También, siempre recuérdenlo, es predicar con el ejemplo”, afirmó.

Los señalamientos no terminaron ahí. La construcción de una incubadora tomó más tiempo del previsto y, según Tío Pepe, el resultado tampoco fue el esperado. Además, advirtió sobre la presencia de objetos personales dentro de los corrales, pues podrían representar un riesgo para los animales.

Con estas consideraciones, anunció que los granjeros habían conseguido 35,000 para su presupuesto semanal.

Montero no dejó pasar los comentarios sobre su desempeño y respondió que había comenzado sus actividades temprano todos los días. Según explicó, revisaba los corrales, verificaba la distribución del alimento y colaboraba tanto en las áreas interiores como exteriores.

“Me levanté todos los días, antes que todos los granjeros, para checar todos los corrales”, aseguró. También recordó que, en algunas ocasiones, preparaban té de hierbabuena para los peones que trabajaban en el molino.

¿Cuánto dinero quedó después de las multas y la misión de Bebeshita?

La cifra anunciada por Tío Pepe todavía debía pasar por un ajuste. Ramones informó que las penalizaciones acumuladas representaban un descuento de 14,000, por lo que el monto disponible se redujo a 21,000.

Pero el balance no terminó con esa disminución. Durante la semana, Bebeshita recibió un desafío especial para recuperar parte de los recursos perdidos por Kevyn Contreras “Bicolor”. Su tarea consistía en tomar objetos de otros participantes y esconderlos sin ser descubierta.

La recompensa dependía de la cantidad de pertenencias que consiguiera reunir. Por cada una recibiría 1,000 adicionales, una oportunidad que la influencer aprovechó al completar su actividad con 11 artículos escondidos.

El resultado le permitió sumar 11,000 al presupuesto, con lo que compensó una parte importante de los descuentos aplicados previamente.

De esta manera, los granjeros cerraron la sexta semana de La Granja VIP con un total de 32,000, después de combinar el dinero restante de la evaluación con lo obtenido por Bebeshita.

La cifra representa una mejora considerable respecto de la quinta semana, cuando los participantes, bajo el liderazgo de Kunno como El Capataz, terminaron con apenas 14,515 Plata Cash.