¡ÚLTIMA HORA! Mario “Mono” Osuna es salvado de la Tabla de Nominados en el Viernes de Traición en la sexta semana de La Granja VIP

En el Viernes de Traición de La Granja VIP, Azalia Ojeda tuvo el gran poder de escoger a quién salvaba de los Granjeros que están en la Tabla de Nominados de la sexta semana, donde cada uno de ellos sacó sus mejores cartas para darle sus promesas. Al final, después de escuchar a todos, ella decidió sacar a Mario "Mono" Osuna de la placa, dándole su permanencia en el reality, encaminando a los otros Granjeros a domingo de ser eliminado.

¿Quiénes son los Granjeros que están en riesgo de eliminación?

Tras darse a conocer quién fue salvado y traicionado en el Viernes de Traición de La Granja VIP, se generaron importantes cambios en la Tabla de Nominados, generando que los siguientes Granjeros se encuentren en riesgo total de ser eliminados el domingo de la sexta semana. Ellos están en peligro:



Pimpinela Escarlata

Julio Camejo

Kevyn "Bicolor" Contreras

Sin embargo, la lista podría cambiar ante la presencia del pico de Copetes. Por esa razón, es importante que empieces a votar, ya que tus votos se encargarán de salvar a tu Granjero favorito que está en la Tabla de Nominados, logrando que ellos permanezcan en el reality en las siguiente semanas, para que no dejes la oportunidad da clic AQUÍ para que llegues al portal correspondiente.

¿Dónde puedo ver el 24/7 de La Granja VIP gratis y en VIVO?

En el 24/7 de La Granja VIP puedes conocer todos los chismes entre los Granjeros, presenciando las labores que realizan y algunas discusiones que se generan entre ellos. Por un lado, puedes verlo desde la página de Azteca UNO, selecciona la pestaña del reality y después ingresa a la opción de "EN VIVO 24/7".

De igual manera es posible que lo veas desde la app de TV Azteca en Vivo, para que al final selecciones la opción del 24/7, para que observes todo el chisme que ocurre entre Granjeros. No dejes pasar la oportunidad de ver La Gala, ya sea de lunes a viernes desde las 8:30 de la noche, y los domingos desde las 8 de la noche.