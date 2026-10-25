Niurka revela el VERDADERO origen de su apodo Mamá Niu en La Granja VIP; no tiene nada que ver con la TV
La vedette confirmó en La Granja VIP cómo se creó su mítico apodo “Mamá Niu” y su origen no tiene nada que ver con la televisión: es familiar
El Equipo Disfuncional tuvo una charla en el comedor sobre cómo suelen llamar a sus familiares y tocó el turno de Niurka Marcos. En la conversación, la vedette reveló el origen de su mítico apodo “Mamá Niu”, por el cual también es llamada por sus compañeros dentro de La Granja VIP. Lo curioso es que el mismo no tiene nada que ver con su carrera televisiva.