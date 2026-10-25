Niurka revela el VERDADERO origen de su apodo Mamá Niu en La Granja VIP; no tiene nada que ver con la TV

El Equipo Disfuncional tuvo una charla en el comedor sobre cómo suelen llamar a sus familiares y tocó el turno de Niurka Marcos. En la conversación, la vedette reveló el origen de su mítico apodo “Mamá Niu”, por el cual también es llamada por sus compañeros dentro de La Granja VIP. Lo curioso es que el mismo no tiene nada que ver con su carrera televisiva.