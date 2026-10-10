Mono Osuna revela su vínculo con Chivas pese a haber jugado en el América (VIDEO)
El exfutbolista de las Águilas se sinceró en La Granja VIP y confesó el vínculo que mantuvo con Chivas años atrás
Durante una conversación en la sala, Rafael Mercadante le consultó a Mario “Mono” Osuna si era aficionado del Club América desde siempre. Sin embargo, el exfutbolista del equipo azulcrema dejó una revelación que pocos conocían: desde pequeño le iba a las Chivas del Guadalajara. Luego confesó cuál es el equipo por el cual simpatiza hoy en día.