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Mono Osuna revela su vínculo con Chivas pese a haber jugado en el América (VIDEO)

El exfutbolista de las Águilas se sinceró en La Granja VIP y confesó el vínculo que mantuvo con Chivas años atrás

Durante una conversación en la sala, Rafael Mercadante le consultó a Mario “Mono” Osuna si era aficionado del Club América desde siempre. Sin embargo, el exfutbolista del equipo azulcrema dejó una revelación que pocos conocían: desde pequeño le iba a las Chivas del Guadalajara. Luego confesó cuál es el equipo por el cual simpatiza hoy en día.

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