“No vengo a felicitarlos": el Tío Pepe regaña a los granjeros y ellos se enojan
Esta mañana de viernes a los granjeros se les hizo tarde para empezar sus labores, y el Tío Pepe les llamó la atención. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo.
El Tío Pepe regañó a los granjeros porque se les hizo tarde y apenas iban a desayunar cuando ya debían comenzar sus tareas diarias; para este punto, los Peones ya habían terminado sus primeras labores. Algunos, como El Patrón, se quedaron sin desayunar y estaban molestos con El Mayoral.
