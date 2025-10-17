inklusion logo Sitio accesible
“No vengo a felicitarlos": el Tío Pepe regaña a los granjeros y ellos se enojan

Esta mañana de viernes a los granjeros se les hizo tarde para empezar sus labores, y el Tío Pepe les llamó la atención. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo.

La Granja VIP 24/7
El Tío Pepe regañó a los granjeros porque se les hizo tarde y apenas iban a desayunar cuando ya debían comenzar sus tareas diarias; para este punto, los Peones ya habían terminado sus primeras labores. Algunos, como El Patrón, se quedaron sin desayunar y estaban molestos con El Mayoral.

