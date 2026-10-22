¡Nueva dinámica! Granjeros son puestos a prueba en el “El Eslabón más Débil"; determinando a quién podrían sacrificar para seguir en La Granja VIP
¡Un ejercicio doloroso! Los Granjeros son sometidos para conocer quién es “El Eslabón más Débil” de La Granja VIP, en especial cuando se forman los bandos
En La Granja VIP, los Granjeros son sometidos a “El Eslabón más Débil”, un ejercicio en el que cada uno de ellos son cuestionados, además de ser una forma en que cada uno cada semana hay Granjeros eliminados, por lo que podrían sacrificar a uno de sus aliados por seguir. Pero, de los últimos que permanezcan tendrán las Herraduras de Oro.