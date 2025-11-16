La Granja VIP | Pasarela con estilo y noche especial: el Equipo B disfruta pizza y vino
Los granjeros lucen outfits únicos antes de cerrar el día con una exclusiva noche de pizza y vino.
La Granja VIP se llenó de estilo con una pasarela donde los granjeros mostraron outfits únicos, divertidos y muy personales. Cada participante dejó ver su esencia: desde combinaciones extravagantes hasta propuestas más elegantes, demostrando que incluso en el campo también se puede vivir la moda con actitud.
Galerías y Notas Azteca UNO