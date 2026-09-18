Pascal ROMPE EN LLANTO delante de los Granjeros y es consolado por Fer Lozada: esto pasó (VIDEO)
El atleta no pudo contener las lágrimas tras salir del entrevistadero y debió ser consentido por los demás Granjeros
Pascal Nadaud salió del entrevistadero y se lo vio muy bajo de tono. El habitante de La Granja VIP Segunda Temporada se dirigió hacia la cocina para reunirse con los demás granjeros, pero no pudo ocultar su tristeza. El atleta rompió en llanto y, según lo mencionado, habría sido por la charla profunda que tuvo con Fernando Lozada en los graneros. Este último decidió consolarlo.