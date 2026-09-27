No es Carlos Trejo: Pascal predice quién DEJARÁ La Granja VIP esta noche en la Gala de Eliminación

Un grupo de Granjeros se encontraban platicando cuando Pascal Nadaud se unió a la conversación. Allí, Azalia Ojeda le consultó sobre quién cree que saldrá esta noche en la Gala de Eliminación. El atleta lo tuvo claro y predijo que Kenny Avilés dejará La Granja VIP por pedido del público, aunque señaló que Carlos Trejo es otro de los candidatos.