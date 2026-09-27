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No es Carlos Trejo: Pascal predice quién DEJARÁ La Granja VIP esta noche en la Gala de Eliminación

Durante una charla, el Granjero predijo quién será el tercer eliminado de La Granja VIP por decisión del público

Un grupo de Granjeros se encontraban platicando cuando Pascal Nadaud se unió a la conversación. Allí, Azalia Ojeda le consultó sobre quién cree que saldrá esta noche en la Gala de Eliminación. El atleta lo tuvo claro y predijo que Kenny Avilés dejará La Granja VIP por pedido del público, aunque señaló que Carlos Trejo es otro de los candidatos.

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