Regresó para quitarme a mi hijo | Programa del 27 de septiembre del 2026 de Acércate a Rocío Al Límite
Marcos abandonó a su esposa y a sus hijo, pero regresó años después para quitarle al niño. Mónica y Ana empezaron una relación y entre ellas han sacado a los pequeños adelante.
Mónica cuenta su historia sin filtros, tuvo un hijo con Marcos y cuando el pequeño tenía un año, él se fue a Estados Unidos sin despedirse, sólo dejó una carta para decirle a Mónica que se había ido solo porque ella no quiso seguirlo. Ana es la pareja de Mónica y entre ellas construyeron un hogar para Dylan, pero Ana ha sufrido diversos tipos de agresiones por ser lesbiana.