¿Qué pasó con Sandra Itzel y La Sonora Dinamita? Las polémicas más fuertes de la nueva granjera

La Granja VIP ya empezó a dar de que hablar con sus polémicas revelaciones, desde Alfredo Adame, hasta Sandra Itzel, la cuarta granjera, quien se integra al reality y promete dar mucho contenido, pues es una persona irreverente y muy entrona a cualquier reto que se enfrente. La vida de Sandra Itzel no ha sido de color de rosa y, aunque ha tenido muchos éxitos, también la envuelven algunos aspectos que la han marcado personalmente; sin embargo, los ha usado para crecer y ser mejor cada día.

¡Así revelaron a Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Flor Rubio y Ricardo Casares fueron los encargados de destapar a Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP, quien anticipó no temerle a la polémica. ¿Encontrará el amor en el reality?

Sandra Itzel VS La Sonora Dinamita. ¿Qué pasó?

La Sonora Dinamita es un referente de la música tropical y Sandra Itzel fue parte de la agrupación por un par de años y fungió como vocalista, entonando varios de sus éxitos. En el año 2023 se rompió la relación laboral entre la Sonora y Sandra, pero empezó un tormento, ya que la cantante, durante sus presentaciones en solitario, cantó temas de la agrupación, algo que fue del desagrado de Elsa López, representante de la agrupación, quien le pidió que ya no siguiera cantando los tema de La Sonora Dinamita, pues estaba violando una cláusula.

Dicha cláusula dice que Sandra Itzel no podría seguir cantando los temas de la agrupación una vez deshecha la relación laboral, por lo que Elsa fue contundente y le envió un mensaje: “Ya te saliste de aquí, ya no nos ayudes, sigue tu carrera con tus canciones y despréndete de la sombra de La Sonora Dinamita”.

Sandra Itzel recibió una notificación a principios del 2025, en la cual se le exige abstenerse de seguir cantando el repertorio asociado con la agrupación, por lo que la cantante y actriz días después difundió este comunicado:

Sandra Itzel y un tormentoso matrimonio

Fue en el 2013 cuando Sandra Itzel conoció a un famoso actor en las grabaciones de una novela y todo parecía ir de maravilla, pero lo que empezó como una historia de película, termino en una de horror. Fue en 2015 cuando la pareja viajó a París y se comprometió para casarse pocos meses después en ese mismo año.

Su matrimonio iba muy bien, pero decidieron separarse en el 2021; sin embargo, algo los detuvo y entraron a un reality de baile, decidiendo darse una última oportunidad, la cual no funcionó.

En el 2023, el podcast de Un Tal Fredo se volvió viral con la participación de Sandra Itzel, ya que le reveló detalles de lo que vivió en su matrimonio, pues ya era un tormento para ella, debido a que aseguró que existió una infidelidad por parte de su pareja y no solo eso, sino que existió violencia.