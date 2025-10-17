La Granja VIP | Eleazar presume a su Team Gymbro … ¡y desata el caos en La Granja VIP

Durante una charla llena de confianza, Eleazar Gómez aseguró que su Team Gymbro está “cubierto” dentro de La Granja VIP, dejando claro que confía plenamente en sus aliados. Sin embargo, sus palabras no cayeron nada bien entre los demás granjeros, quienes comenzaron a señalar que su grupo actúa como “lamebotas” y que la actitud cambió drásticamente después de su comentario.